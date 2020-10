Kellogg: Morgens nach den Sternen greifen

Frühstücksexperte Kellogg erweitert sein Sortiment und will mit den neuen Kellogg’s Zimmys Cinnamon Stars das starke Zimt-Segment im Cerealien-Regal erobern.

Zimt und Cerealien sind eine unschlagbare Kombi, die seit Jahren eine positive Entwicklung am Gesamtmarkt aufweist. Das weiß auch Kellogg und launcht mit den Kellogg’s Zimmys Cinnamon Stars ein Produkt, das die Kategorie weiter beleben soll. "Zimt gehört ganz klar zu den beliebtesten Geschmacksrichtungen der Konsumentinnen und Konsumenten, wenn es um Cerealien geht. Mit den neuen Kellogg’s Zimmys Cinnamon Stars decken wir nun alle Geschmacksrichtungen ab, sorgen für Abwechslung bei den Zimt-Fans und beleben das gesamte Cerealien-Regal –in der gewohnten Kellogg-Qualität", so Volker Tratz, Geschäftsführer von Kellogg Österreich.Die sternförmigen Cerealien sind besonders crunchy und mit 51 Prozent Vollkornanteil reich an Ballaststoffen. Auf künstliche Zusatzstoffe wir nach Angaben des Unternehmens verzichtet. Eingestuft werden die Zimtsterne mit Nutri-Score "B".Testimonial ist der Drache Zimmy, der das Verpackungsdesign prägt und so für maximale Aufmerksamkeit sorgen soll. Die Produkteinführung wird zudem durch Samplings (Probier-Boxen), Couponing und am POS durch Eyecatcher-Zweitplatzierungen (Trial Displays mit Side Flags und Best of Trade Displays) unterstützt.