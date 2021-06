Kellogg: Pringoooals

Pringles präsentiert sich zur UEFA Euro im neuen Trikot und verspricht so noch mehr Fußballgenuss.

Snackexperte Pringles fiebert bei der Europameisterschaft mit und sorgt dieses Jahr mit den Pringoooals im Fußball-Design für geschmackvolle Fußballmomente. Auch das Pringles Original im rot-weiß-roten "Immer wieder Österreich" Packaging ist wieder mit dabei. "Gemeinsames Jubeln und Mitfiebern vorm Fernseher mit Familie und Freunden: In Zeiten wie diesen sind es ganz besondere Momente, die die Menschen wieder näher zusammenbringen – und unsere Pringoooals in würzigen Sorten sorgen für den passenden Snack zum Spiel", so Volker Tratz, Geschäftsführer von Kellogg und Pringles Österreich.Der Kartoffel-Snack ist in der 200-Gramm-Pringles-Dose erhältlich. Zusätzlich werden die Pringoooals mit einer zielgruppenoptimierten digitalen Kampagne und auf Social Mediasowie mit entsprechenden POS-Aktivitäten unterstützt.