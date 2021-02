Kelly: Chips mit Mehrwert

Die neuen Kelly’s 4in1 Chips werden mit 50 Prozent weniger Fett knusprig gebacken.

Kelly erweitert seine beliebte Snackrange unter der Subbrand "My Special Way" um die neuen Kelly’s 4in1 Chips und dem frischen Gewürz Joghurt-Gurke. Die Neuheit des Snack-Riesen verspricht vollen Geschmack bei 50 Prozent weniger Fett als herkömmliche Kartoffelchips, da sie knusprig gebacken und nicht frittiert werden. Zudem kombinieren sie die vier Zutaten Linsen, Reis, Bohnen und Erbsen.

Mit der Einführung der Kelly’s Linsenchips im Jahr 2018 launchte das Unternehmen auch seine Subbrand "My special way". "2021 gesellen sich gleich zwei neue Produkte in unsere beliebte Range. Ernährungsbewusste Konsumenten finden hier Snacks mit vollem Geschmack, die man ohne schlechtes Gewissen knabbern kann. Wir freuen uns auch bereits ankündigen zu können, dass im April 2021 noch ein weiteres spannendes Produkt innerhalb dieser Snackrange folgt", sagt Marketing Director Petra Trimmel.