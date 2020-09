Kelly: Fluffiger Eye-Catcher

Kelly erweitert sein Produktsortiment um die neue Chips-Range Kelly's Rizzles und sorgt für Abwechslung im Snackregal.

Wie schon die Kelly's Chips Range zuvor, erscheinen auch die Kelly's Rizzles im aufmerksamkeitsstarken, urban gestalteten Graffiti-Style. Die neue Snackvariante punktet mit einer fluffigen, zarten Textur, die auf der Zunge zerschmilzt. Erhältlich ist sie in den würzigen Sorten Hot Sour Cream und Cheese. Mit der Innovation bietet Kelly eine nicht frittierte Alternative zu Chips und spricht damit, im auffälligen, bunten Design, vor allem die jungen Snacker an."Kelly's ist eine Marke für alle und garantiert nicht langweilig. Kelly's Rizzles sind genauso individuell, wie die Generation Hashtag - hier gleicht kein Stück dem anderen," sagt Markus Marek, Managing Director von Kelly. "Mit den Kelly's Rizzles ist uns etwas komplett Neuartiges am österreichischen Markt gelungen und wir sind stolz darauf, diese Innovation in unserem Werk in Wien, mit 100 Prozent österreichischem Maisgrieß, produzieren zu können", so Marek.