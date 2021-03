Kelly: Salzstangerl, im Herzen grün

Soletti Salzstangerl werden bereits seit 1949 im steirischen Feldbach produziert. So verkaufte die Bäckerei Zach ursprünglich unter anderem Brezel, die durch das händische Formen jedoch einen erheblichen Zeitaufwand erforderten. Da die Familie stets darum bemüht war, möglichst effizient zu produzieren, entstand die Idee, die "Nudeln", die für das Formen der Brezeln notwendig waren, einfach in gerader Form zu backen: Die Salzstangen waren geboren!

Ab sofort ziert das Grüne Steiermark-Herz die beliebte Soletti-Salzstangerl-250g-Packung. Die Kooperation der beiden steirischen Unternehmen liegt nach 70 Jahren eigentlich auf der Hand - aufs Herz.

Im steirischen Feldbach knistert es seit einigen Jahrzehnten. Denn seit 1949 werden hier mitten in der Steiermark unterschiedliche Soletti-Produkte erzeugt. Doch der lange dünne salzige Snack ist gleichzeitig der Star unter den Produkten und das meistverkaufte Snackprodukt Österreichs. Er besteht zu 100 Prozent aus österreichischem Mehl und 100 Prozent Steinsalz aus den heimischen Alpen und wird absolut palmölfrei hergestellt.

Fokus auf Feldbach

Mit einem Gewinnspiel bei dem Soletti-Fans die Herzen auf der Packung ausschneiden und sammeln und damit monatlich einen Familienurlaub in die Heimat von Soletti gewinnen. Mit dieser ersten Aktion im Zuge der Kooperation mit Steiermark Tourismus möchte Soletti noch mehr auf seine steirische Herkunft aufmerksam machen und Bewusstsein für die regionale Wertschöpfung der Traditionsmarke in Österreich schaffen. "Denn gerade die letzten harten Wochen und Monate haben uns wieder einmal gezeigt, wie wichtig der Zusammenhalt in unserer Bevölkerung ist und wie stolz wir auf unsere Herkunft und einzigartigen Produkte aus der Steiermark sein können", ist sich Markus Marek, Managing Director von Kelly, sicher und freut sich über die angelaufene Kooperation.

Steiermark Tourismus / Bernhard Loder Erich Neuhold, Geschäftsführer Steiermark Tourismus, Markus Marek, Managing Director von Kelly und Tourismus-Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl bei der Präsentation.

Das Steiermark-Herz ziert im Zuge dieses Gewinnspiels mehr als 7 Millionen Soletti-Salzstangerl-250g-Packungen und das gesamte Jahr über wird das Gewinnspiel darüber hinaus über Social Media, auf der Homepage und im Handel beworben. "Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit, da sie zwei sehr bekannte und starke Marken aus der Steiermark verbindet", so Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl und Erich Neuhold, Geschäftsführer von Steiermark Tourismus, unisono über diesen gemeinsamen Auftritt, der gleichzeitig das Augenmerk auf die kommende wichtige Urlaubssaison lenkt.

Wachstumsmotor Salzstange

Der heimische Topseller verzeichnete auch im Jahr 2020 ein Umsatz-Plus von 6 Prozent (Quelle: AC Nielsen, Packungen, LEH Total inkl. Hofer/Lidl, MAT inkl. KW 52 2020). "Wir sind sehr stolz, dass die Marke Soletti in Österreich als Synonym für Salzstangen verwendet wird und unser Kernprodukt - die 250g-Familienpackung - auch nach 70 Jahren nach wie vor der Wachstumsmotor in unserem Portfolio ist", freut sich Marek. Zusätzlich wird die exzellente Umsatzentwicklung von Innovationen, wie den Soletti ChipsCrackern beschleunigt und Soletti-Fans dürfen sich bereits auf die nächste Innovation freuen, die Anfang April lanciert wird.