Kelly: Zur EM wird's knistern

Knabbergebäck-Experte Kelly setzt seine EM-Produkte am POS gekonnt in Szene.

Kelly begleitet die Fußball-Europameisterschaft den gesamten Zeitraum lang und versorgt Fans mit knusprigen Kelly's- und Soletti-Produkten. Da die Kaufentscheidung für salzige Snacks laut Studien zu 70 Prozent erst am POS gefällt wird, sorgen die Marken dort mit attraktiven Platzierungen für mehr Aufmerksamkeit. "Je stärker eine Marke in den Köpfen der Konsumenten verankert ist, desto größer ist die Chance am POS die Nummer 1 zu sein. Wir setzen hier ganz auf rot-weiß-rot, unsere speziellen Fußball-Kartons untermauern unsere österreichische Herkunft", schildert Managing Director Markus Marek. "Ergänzt durch zwei Sonderartikel und auffälliges Dekorations-Material, erreichen wir die Konsumenten am POS", meint auch Petra Trimmel, Marketing Director.