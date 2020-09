Kotanyi: My Coffee Spice

Feine Geschmacksnuancen dank My Coffee Spice von Kotanyi

Die Tatsache, dass Kaffee sehr wohl auch mit ganz spezifischen Gewürzen bestens harmoniert, weiß man im Orient bereits seit Jahrtausenden. Nun beginnt sich auch der Westen dafür zu begeistern.Es ist sicher kein Zufall, dass Gewürzprofi Kotanyi seine Produktlinie My Coffee Spice unmittelbar vor dem Tag des Kaffees am 1. Oktober 2020 launcht. Die Linie umfasst vier geschmackvolle Sorten - Salted Caramel, Chai Moment, Cacao Kiss und Cinnamon Dream - und ist im LEH sowie bei Tchibo bereits durchgelistet. Der strategische Hintergrund liegt auf der Hand: Zum einen, weil der Tag des Kaffees ein überaus günstiger ist um dem Lebensmittel Kaffee neue Facetten angedeihen zu lassen und zum anderen, weil man damit die Präsenz in den Geschäften auf eine breitere Basis stellen kann und neue Zielgruppen anspricht.

Geeignet sind die Komponenten von My Coffee Spice für alle nur erdenklich möglichen Zubereitungsarten und Sorten von Kaffee, also von Filterkaffee über Espressi und Melangen bis hin zu den klassischen Häferlkaffees, ja sogar zum Verfeinern von Desserts sind sie geeignet. Und je nach Geschmacks-Präferierung gönnt man sich dann halt die Harmonie des Zusammenspiels von Zimt und Kardamom im Chai Moment, wer gerne einen salzigen Kick verspürt, greift zu Salted Caramel, einer Symbiose aus süßem Karamell und frisch gemahlenem Salz, die unwiderstehliche Kombination aus Zimt und Kakao findet man in Cinnamon Dream und für Schokoholics wurde der Cacao Kiss. entwickelt.