Kotányi: Bio-Range aus der Heimat

Kotányi bringt klassische Gewürze der österreichischen Küche in Bio-Qualität auf den Markt.

–

Petersilie, Dillspitzen, gemahlener Knoblauch, Koriander und Kümmeles sind Klassiker im Gewürzregal, die Kotányi nun aus heimischer Herkunft und in Bio-Qualität bietet. Durch den nachhaltigen Anbau der Rohstoffe und den kürzeren Transportwegen ist die Range besonders umweltschonend. Dominik Mattes, Director Marketing und Innovation bei Kotányi, zur Produktneuheit: "Als österreichisches Familienunternehmen sind wir in der Region stark verwurzelt. Mit der neuen Linie fördern wir die heimische Landwirtschaft und bieten unseren Kundinnen und Kunden gleichzeitig hochwertige Zutaten aus Österreich in Bio Qualität."Im LEH werden die Bio-Gewürze im Beutel erhältlich sein, für die Gastronomie gibt es zudem größere PET-Dosen.