Krüger Austria bringt unter seine Süßwarenmarken heuer zahlreiche Neuheiten auf den Markt.

Krüger Austria 1/9 Teilen Krüger Austria 2/9 Teilen Krüger Austria 3/9 Teilen Krüger Austria 4/9 Teilen Krüger Austria 5/9 Teilen Krüger Austria 6/9 Teilen Krüger Austria 7/9 Teilen Krüger Austria 8/9 Teilen Krüger Austria 9/9 Teilen

Edle Tropfen & Fritt

Die Schogetten treten seit Februar mit einem modernen überarbeiteten Look auf, bei dem aber sichergestellt wurde, dass der Wiedererkennungswert der Traditionsmarke erhalten bleibt. Seit Kurzem gibt es mit „Skyr“ auch eine neue „Sorte des Jahres“, die diesmal eine Kombination aus zartschmelzender Edel-Vollmilchschokolade und Skyr-Geschmack nach isländischer Art ist. Im Frühjahr geht es mit Schogetten „Let´s Go“ weiter. Diese punkten mit klingenden Namen wie „Tutti Frutti“, eine Pfirsich-Maracuja-Paste und Joghurtcreme mit Pfirsichgranulat, umhüllt von weißer Schokolade, mit zarten Vollmilch-Deckel, „Sweet´n´Salty“, eine Edel-Vollmilchschokolade gefüllt mit einer Kombination aus Erdnusscreme und salzigen Keksstückchen oder „Nuts in Dark“, feine Haselnussstückchen in Edel-Zartbitterschokolade. Im Herbst dürfen sich Schogetten-Fans über die Limited Edition „Perfect Match“ freuen, die diesmal mit „Popcorn & Caramel“, „Zimt & Creme“ und „Zartbitter & Amaranth“ aufwarten.Mit einem überarbeiteten Design treten seit Februar auch Edle Tropfen von Trumpf auf. Heuer gibt es zudem drei neue Editionen mit Gin, Rum und Vodka in eleganten Designs. Neu ist zudem die 300g Oster-Collection, die eine exklusive Auswahl erlesener Edle Tropfen in Nuss Pralinés aus den erfolgreichen Klassikern Obstbrände, Obstliköre und Klassische Brände bietet. Für alle, die Edle Tropfen in Nuss mögen, gibt es ab April 2020 wieder die limitierte 250 g Sommer Brise.Fritt sorgt schon seit über 60 Jahren für Kauspaß in Streifenform. Auch in diesem Jahr präsentiert sich die Marke mit ihren beliebten Fruchtklassikern, Softdrink- und Superfrucht-Sorten sowie neuen, modernen Produktkonzepten, unterstützt durch kreative Kommunikations-Maßnahmen. Heuer werden unter anderem Fritt Smoothie Style ganzjährig in den Sorten Erdbeer & Himbeer, Apfel & Schwarze Johannisbeere und Kokos & Maracuja erhältlich sein. Sie tauschen die Softdrink Sorten Cola, Cola+Orange und LimOrange ab. Zudem setzt man auch weiterhin auf den Food Trend „Superfrucht“ und bringt die Fritt Superfrucht-Sorten Goji & Granatapfel, Acerola & Mango und Litschi & Erdbeer in Form von Minis-Kaustreifen im praktischen 140g Beutel in die Regale.