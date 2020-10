Laurens Spethmann Holding : Bio und Plus

Milford Austria baut das österreichische Teeregal weiter aus: Meßmer bekommt Zuwächse beim Bio-Angebot und führt erstmals die neuen Plus-Tees ein.

Kalt wird einem diesen Winter nicht, zumindest nicht innerlich. Meßmer beglückt Teeliebhaber nämlich mit neuen Bio-Tees. Darunter Klassiker wie Bio Kamille, Bio Minze, Bio Feinster Grüner Tee, Bio Klassik und Bio Earl Grey. Zudem wird das Sortiment durch Köstlichkeiten wie Bio Holunderblüte-Minze, Bio Rote Beeren, Bio Ingwer-Zitrone, Bio Himbeere-Lavendel und Bio Apfel-Zitrone ergänzt. Mit Bio Alpenkräuter unterstützt Meßmer außerdem weiterhin den Österreichischen Alpenverein und damit Projekte zum Schutz der heimischen Natur und Alpenlandschaft."Das Bewusstsein für nachhaltige Bio-Produkte wächst weiter. Als Nachhaltigkeitspionier ist Meßmer stolz, neue Bio-Produkte ins Regal zu bringen und damit die Wünsche der Konsumentinnen und Konsumenten zu erfüllen. Gemeinsam mit den österreichischen Teeliebhaberinnen und -liebhabern tun wir etwas für die Umwelt – wie auch bei unserer Kooperation mit dem Österreichischen Alpenverein", führt Geschäftsführerin Karin Stainer aus.

Wärmendes Plus

Eine Extraladung Vitamine und Spurenelemente versprechen die brandneuen Plus-Tees von Meßmer. Das starke Plus gibt es in den Sorten Zitrone-Limette + Vitamin C, Granatapfel + Vitamin D und Erdbeer-Himbeer + Zink. Diese sollen nicht nur von Innen wärmen, sondern auch zu mehr Gelassenheit bei sinkenden Temperaturen beitragen.

Produkte: Meßmer