Meßmer sorgt mit den zwei neuen Sorten "Bio Süße Limone" und "Bio Würzige Kräuter" für Gelassenheit im winterlich grauen Alltag. Dafür wirbt auch der neue TV-Spot.

Mit den beiden neuen Sorten "Bio Süße Limone" und "Bio Würzige Kräuter" zahlt Meßmer weiter in die Trends Kräuter- und Früchtetees ein. Ersterer ist ein Gemisch aus Ingwer, Zimt und Anis, Basilikum, Süßholzwurzel und Pfeffer, aus dem Kräuterteeliebhaber Kraft und Entspannung schöpfen sollen. Ihm gegenüber steht eine Früchtekomposition mit dem Geschmack von fruchtigen, sonnengereiften Limonen. Zum Launch der beiden neuen Bio-Sorten wurde auch gleich das ganze Bio-Sortiment einem Facelift unterzogen. Die markanten blau-türkisen Kartons sollen den Konsumenten sofort ins Auge springen, gleichzeitig werden die sortenspezifischen Inhalte betont und der Schriftzug "Bio" hervorgehoben.



"Unsere beiden neuen Bio-Teesorten werden mit extra frischem und würzigen Geschmack die Herzen von Teeliebhabern nachhaltig erwärmen – so zaubert Meßmer selbst in dieser stressigen, ungewissen Zeit Gelassenheit und viel Genuss mit rein natürlichen Zutaten in jede Teetasse", so Meßmer Österreich-Geschäftsführerin Karin Stainer.