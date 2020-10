Laurens Spethmann Holding: Einfach Tee

Ab Oktober ist der neue natürliche Bio-Lifestyle Tee Yasashi in Österreichs Regalen erhältlich: 100 Prozent natürlich, transparent und recyclebar.

Yasashi ist japanisch und bedeutet so viel wie "einfach" und das soll der Tee sein: einfach, einfach gut, einfach natürlich, einfach nachhaltig. Das zertifizierte Bio-Tee-Sortiment umfasst acht vollmundige Kräuter- und Früchtetees, einen Grüntee sowie den Trend-Tee Oolong. Alle Sorten sind in einer besonderen, verschenkbaren Verpackung erhältlich. Die hochwertigen Kartondosen mit minimalistischem Design sind aus vollständig recyclebarem, FSC-zertifiziertem Material gefertigt und setzen so ein Zeichen gegen Plastik. Die 16 Pyramidenbeutel pro Dose werden auf Basis naturbelassener, nachwachsender Rohstoffe erzeugt und verzichten auf die handelsüblichen Metallklammern."Yasashi konzentriert sich auf das Wesentliche, den Genuss. Deshalb bestehen unsere neuen Tees zu 100 Prozent aus natürlichen Zutaten in zertifizierter Bio-Qualität. Yasashi setzt dabei auf wenige und hochwertige Inhaltsstoffe sowie wertvolle Frucht- oder Gewürzöle. Eine transparente Herkunftsangabe sowie die elegante, nachhaltige und ansprechende Verpackung unterstreichen die Ehrlichkeit der Marke", fasst Milford-Tee-Austria-Geschäftsführerin Karin Stainer zusammen.Weitere Informationen auf www.yasashi.de