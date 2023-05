Lenikus: Glamourös: Sparkling Queer im Handel

Das Grinzinger Bioweingut Lenikus bringt ein Nischenprodukt in den Einzelhandel: Der Sparkling Queer soll vor allem die LGBTQI+ Community begeistern und ist ab sofort bei Billa Plus erhältlich.

Einen besonderen Weg ging die Unternehmensgruppe Lenikus mit ihrem bio-zertifizierten Weingut bereits Anfang 2022 als es den ersten Sparkling Queer auf den Markt brachte. Vor allem die Zielgruppe der LGBTQI+ Community soll mit dem spritzigen Wein angesprochen werden. Nun ist der "frische und fruchtige Perlwein" bei Billa Plus in ganz Wien erhältlich. Unterstützt wird das Projekt von der Initiative des gemeinnützigen Vereins "Queer Dance im Gemeindebau".

Momentan ist die Kooperation nur in Wien geplant, heißt es auf Anfrage. "Der Wein kommt bei der Queer Community sowie unserem Testimonial Candy Licious sehr gut an und wir hoffen, dass sich dies bald auch in den Verkaufszahlen zeigt", hofft Martin Lenikus, Eigentümer der Unternehmensgruppe.

Gleichberechtigung und Diversität als Unternehmensphilosophie

Über Lenikus Die Wiener Unternehmensgruppe Lenikus hat sich als Entwickler von design- und architekturorientierten Immobilienprojekten in den letzten 30 Jahren einen Namen gemacht. Neben dem ökologischen Wohnbau entwickelt und betreibt das Unternehmen eigenständig auch nachhaltige Hotel- und Gastronomieprojekte sowie biologisch-veganen Weinbau. Integraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie ist auch die Förderung des Kunst- und Kulturstandortes Wien am Kunstcluster Bauernmarkt. 2010 wurde Lenikus mit dem "Maecenas", einem österreichweiten Kunstsponsoringpreis, geehrt.

Die Unternehmensgruppe unterstützt die LGBTQI+ Community und ist Sponsor des diesjährigen Queer Balls, der am 3. Juni im Schloss Neugebäude stattfindet. Martin Lenikus will mit der Initiative "Queer Moments" das "moderne, weltoffene Image der Stadt Wien" verstärken und "unseren gesellschaftlichen Diskurs auf vielfältige Art und Weise" bereichern.