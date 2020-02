Lindt & Sprüngli: Das Osterfest kann kommen

Lindt & Sprüngli 1/10 Teilen Lindt & Sprüngli 2/10 Teilen Lindt & Sprüngli 3/10 Teilen Lindt & Sprüngli 4/10 Teilen Lindt & Sprüngli 5/10 Teilen Lindt & Sprüngli 6/10 Teilen Lindt & Sprüngli 7/10 Teilen Lindt & Sprüngli 8/10 Teilen Lindt & Sprüngli 9/10 Teilen Lindt & Sprüngli 10/10 Teilen

Süße Osterüberraschungen

Ein pures Kakao-Erlebnis präsentierten die Lindt Maîtres Chocolatiers zum Jahresauftakt mit der Lindt Excellence 100 Prozent Cacao. Hier kommen Liebhaber von dunkler Schokolade voll auf ihre Kosten, denn zum Einsatz kamen hochwertige Zutaten, die allesamt aus der Kakaofrucht stammen: Kakaomasse, Kakaobutter und Kakaopulver. Die dunkle Schokolade besticht mit einem intensiven Kakaogeschmack, ist vegan und kommt ganz ohne Zuckerzusatz, Laktose und Gluten aus. Volle Power Kakao heißt es auch bei den beliebten Lindor Kugeln, die mit kräftig zartbitteren Aromen und milder Süße auch als Extra Dunkel 70-Prozent-Variante erhältlich sind.Zur Faschingszeit im Februar präsentierte Lindt die Mini Pralinés erstmals in einer weißen Pralinenmischung, deren Verpackungsdesign in Cremetönen mit Perlmutteffekt gehalten ist. Die kleinen Köstlichkeiten punkten mit zarten Cremigkeit, einer feinen Süße und vier neuen raffinierten Rezepturen. Die Mini „Krokant-Nougat“ Pralinés verbinden zarte, weiße Schokolade und cremigen Mandel-Nougat mit knusprigem Haselnuss-Krokant. Die sternförmige Mini „Knusper-Trüffel“-Variante entzückt im Inneren mit einem Waffel-Crunch in einer weißen Trüffelfüllung. Die „Coeur au Caramel“-Komposition vereint eine feine Trüffelfüllung mit knusprigen Karamelstückchen, die von weißer Schokolade umhüllt werden. Abgerundet wird die Mini Pralinés-Auswahl von der Mini „Nougat-Spirale“, die unter ihrer gedrehten weißen Schokohülle cremigen Haselnuss-Nougat verbirgt.Neuigkeiten gibt es auch von Lindt Hello, die den Frühling im März mit der neuen Sorte Popcorn einläuten, die Knuspervergnügen mit Vollmilchschokolade kombiniert. Die kleinen Schokokugeln sind im praktisch wiederverschließbaren Beutel erhältlich.Die Hofbauer „Frohe Ostern“-Range versüßt schließlich das Fest unter anderem mit Wiener Confiserie-Pralinen aus Haselnuss-Nougatcreme in Milchschokolade. Während die gefüllten Tafeln von Lindt Creation im April mit weißer Trüffel, Mango und Haselnuss-Nougat punkten, macht der exotische Genuss tropischer Früchte Lust auf Sommer: Die Rohkost-Range wird um Varianten mit Kokosstangerln und tropischen Schokofrüchten erweitert. Neues gibt es auch von Küfferle: Die fröhliche Produktrange aus Vollmilch- und weißen Schokokarotten wird nämlich durch Schokokarotten aus Doppelmilch Schokolade ergänzt. Als Oster-Mitbringsel bietet sich heuer auch die Riesen Schokokarotte (162g), die mit 12 Schokokarotten in feiner Doppelmilch-Rezeptur gefüllt ist.