Lindt & Sprüngli: Der Lindt Goldhase wird 70

Über die vergangenen Jahrzehnte gewann die Goldhasen-Familie neue Mitglieder und so gibt es mittlerweile Goldhasen in sechs Sorten und sechs verschiedenen Größen. Heute ist der Goldhase auch international sehr beliebt und in über 60 Ländern weltweit zu finden. Seinen Geburtstag feiert Lindt mit einem vielfältigen Ostersortiment, bei dem der Goldhase, optisch auffälligen dank einer Special Edition, im Mittelpunkt steht. Darüber hinaus sorgen etwa die neuen Küfferle Schokokarotte mit Erdbeerfüllung sowie die Marizpan-Kreationen von Hofbauer für Impulse am POS.

Wie die Reise des Lindt Goldhasen in der Produktion aussieht, erfahren Sie im nachfolgenden Video.



So entsteht der Lindt Goldhase