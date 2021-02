Lindt & Sprüngli hat für das erste Halbjahr 2021 eine Vielzahl an Produktinnovationen vorbereitet, darunter ein weißer Goldhase und drei vegane Hello-Tafelschokoladen.

Lindt & Sprüngli war im Vorjahr eifrig am Tüfteln und sorgt heuer wie gewohnt mit vielen Product-News für neue Impulse am POS. Den Anfang macht das dunkle Kakaoerzeugnis Lindt Excellence Cacao Pur, für das die gesamte Kakaofrucht verarbeitet wird. Neues gibt es auch von Lindt Hello zu berichten, denn im März kommt eine vegane Range der beliebten Tafeln im ressourcenschonenden und komplett recyclingfähigen Graskarton auf den Markt. Die mit Hafer-Drink hergestellte Neuheit gibt es in den Sorten Salted Caramel, Haselnuss und Cookie. Für das Osternest hat Lindt einen Goldhasen mit frühlingshafter Rezeptur aus zarter weißer Schokolade und feinen Erdbeerstückchen kreiert. Um den Neuzugang auf den ersten Blick zu erkennen, wurde er mit einem rosa Bändchen ausgestattet.



Galerie: Lindt & Sprüngli Neuheiten 2021

Buntes Treiben im Osternest

Goldhasen - Fans dürfen sich schon jetzt auf das fröhlich - bunte Kinder - Sortiment einstimmen, das dank der Kombination aus Genuss und Spiel Langeweile gar nicht erst aufkommen lässt. Neu im Lindt Goldhase-Sortiment sind zudem Plüschohren, Spielkoffer, Malbuch und Spieleimer. Im Osternest machen darüber hinaus noch die Lindt Marienkäfer- und Biene-Hohlfigur sowie die Lindt Choco Käfer Kids und Doppelmilch Eier eine gute Figur.



Dieses Osterfest läutet Küfferle wieder die Schokokarotten-Zeit ein. Für alle, die kleinen Nasch-Fans eine besondere Freude bereiten wollen, launcht die Marke das "Schokokarotten + Lotti Karotti Geschenk" und bietet damit eine ausgeglichene Kombination aus Naschen und Spielen.

Das Lindor-Sortiment wird dieses Frühjahr um eine neue Rezeptur reicher: Lindor Milk & White. Die Hülle der neuen Sorte besteht aus zarter Vollmilchschokolade, gefüllt ist die Köstlichkeit mit feiner Milchcreme. Wie die bisherigen Lindor-Varianten eignet sich auch die Neue zum Verschenken als Mitbringsel oder zum selbst Genießen.



Im Sommer sorgen drei neue Sorten Lindt Mini Pralinés für Urlaubsfeeling statt Alltagstrott. Die neue Designedition der beliebten Lindt Mini Pralinés weckt Träume von Strand, Palmen und Meer und verbreitet sommerliche Stimmung. Die Lindt Maîtres Chocolatiers präsentieren ihre raffinierten Pralinen-Kreationen wie zum Beispiel knusprigen Vollmilch-Krokant oder feinstes Pistazien-Marzipan im Miniatur-Format.