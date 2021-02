Look-O-Look : Aller guten Dinge sind ...

Look-O-Look vereint seine Klassiker heuer anders als gewohnt und setzt dabei aber stets auf den Hängebeutel. Crea Candy-Lollipops und -Bricks

In der neuen "Crea Candy"-Linie fordert Look-O-Look seine Kunden zum Kreativ-werden und Basteln auf. So können bei den Lollipops verschiedene Dextrose-Ringe auf den im Beutel enthaltenen Sticks zu einem Lolli mit ganz individuellem Geschmack zusammengesetzt werden. Einem ähnlichen Prinzip folgt auch Candy-Bricks. Bei diesem Mix können verschiedene Dextrose-Bausteine zu Figuren oder Formen zusammengesteckt werden. Auch hier sorgt die Kombination aus unterschiedlichen Geschmacksrichtungen für ein individuelles Nascherlebnis. Beide Artikel sind vegan und in einem Hängebeutel mit Sichtfenster untergebracht, der sich optimal in das Shop-in-Shop-System von Look-O-Look integrieren lässt.