Über Look-O-Look Look-O-Look ist die primäre Marke des europäischen Süßwarenherstellers Look-O-Look International B.V. mit Sitz im niederländischen Andelst. Das Unternehmen ist Bestandteil der Perfetti Van Melle Group , einem der größten Süßwarenkonzerne der Welt. Das Produktsortiment reicht von verschiedenen Fruchtgummi- und Dextrose-Artikeln über Lutscher, Esspapier bis hin zu kombinierten Süß- und Spielwaren. Gegründet 1969, basiert das Erfolgskonzept von Look-O-Look darauf, angesagte Trends aus dem Stückartikelbereich aufzugreifen und in ein für den Lebensmitteleinzelhandel taugliches Angebot im Beutel umzusetzen.

Vor allem die Zielgruppe "Mädchen" will Look-O-Look mit seinem rosaroten Einhorn-Mix ansprechen. Der Geschmack dürfte aber unisex sein. Ein "Naschklassiker" mit einem Update des Designs und gleichem Inhalt darf zurück in die Verkaufsregale. Der Inhalt ist aber unverändert: Ein pastellfarbener Marshmallow-Zopf, eine Halskette aus Dextrose-Perlen, ein Lolli, ein Röllchen mit Brausetabletten und ein knisternd-saurer Kaugummi soll die Geschmacksnerven auf Hochtouren bringen. Präsentiert wird der neue/alte Artikel in einer Faltschachtel im Einhorndesign mit Sichtfenster. "Idealerweise" lässt sich der Einhorn-Mix im "Shop in Shop"-Verkaufsregal integrieren, lässt das Unternehmen wissen.