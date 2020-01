Look-O-Look: Klein, kleiner, "Little"

Look-O-Look „schrumpft“ Candy Pizza und Sushi noch einmal: „Little“ heißt das neue Minimum

Mit der dritten Version von Candy Pizza und Candy Sushi bringt Look-O-Look die beiden Produkte in "hosentaschengroßen" Variante auf den Markt. "Little Candy Pizza" und "Littler Candy Sushi" bestehen aus je sieben Fruchtgummies, die wie ihre großen Vorbilder von Hand zusammengesetzt wurden. Auch in punkto Verpackung stehen die "Kleinen" den "Großen" in nichts nach, sie wurde nur auf ein Minimum reduziert. Karton und Folie sind zudem recyclebar.„Mit dieser Neuauflage – erstmals präsentiert auf der ISM in Köln – möchten wir verstärkt Convenience- sowie C+C-Vertriebskanäle erobern und dank der geringen Größe von etwa neun auf neun Zentimetern zudem auch mehr Kassenplatzierungen generieren“, so Dirk Köhm, International Account Manager Look-O-Look.