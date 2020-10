Lorenz Snack World: NicNac's wird feurig

Die neue NicNac's Limited Edition Green Power Wasabi Style ist ab sofort erhältlich.

Die neue NicNac’s Green Power Wasabi Style Limited Edition sorgt für erhöhte Aufmerksamkeit am POS. Denn im Regal macht sie eine gute Figur im aufmerksamkeitsstarken Packungsdesign im Manga Stil. Passend zum trendigen Manga-Konzept, sorgt Wasabi als typisch japanische Geschmacksrichtung für ein extra scharfes Gewürzerlebnis. Wasabi ist eine bereits gut etablierte und beliebte Sorte im heimischen Snack-Regal und garantiert den ultimativen, feurigen Geschmacks-Kick. Dabei sorgt die erste grüne NicNac’s Nuss für optische Abwechslung in der Packung. Erhältlich ist die Neuheit in der 110-Gramm-Packung sowie zusätzlich für heavy user in der 800g-Gramm-Packung.