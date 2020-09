Lorenz Snack World: Oktoberfest für zu Hause

Ob Bua- oder Dirndl-Glas, in der neuen Oktober-Promotion ist für jeden etwas dabei.

Die neue Rohscheiben Oktober-Promotion für Madl und Bua ist ab sofort erhätlich.

Auch wenn heuer vieles anders ist, so sollte man sich zumindest in den eigenen vier Wänden hin und wieder eine festliche Auszeit gönnen. Schließlich gibt es auch abseits der großen Feste immer wieder kleinere Anlässe, um die Gläser zu heben. Überall wo gemütlich zusammen gesessen wird, dürfen Chips nicht fehlen. Da Chips aber bekanntlich durstig machen, legt Lorenz Snack-World seinen Rohscheiben in der Oktober-Promo ein Trinkglas bei. Die Produkte sind einer Dirndl- und Bua-Version ab sofort im heimischen Lebensmitteleinzelhandel erhältlich. Neben zwei Rohscheiben Kartoffelchips-Packungen enthalten sie jeweils ein Bua- bzw. Dirndl-Glas.