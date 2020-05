Lotus Bakeries: Lotus Eis für Österreich

Ab sofort können Fans auch hierzulande den roten Karamellkeks von Lotus Biscoff in Eisform genießen.

„Mit unserer Lotus Biscoff Eiscreme sorgen wir bereits in anderen Ländern weltweit für kulinarische Furore. Es freut uns daher umso mehr, dass wir dieses besondere Geschmackserlebnis nun auch in die österreichischen Eisregale bringen können“, erklärt Patrick Mitterstieler, Country Manager Österreich bei Lotus Bakeries. Das Lotus Biscoff Eis besteht aus den Original Lotus Biscoff Keksen und hat deshalb auch den unverwechselbaren Karamell-Geschmack. Dabei ist das belgische Eis in zwei Formen erhältlich. Zum einen im 460ml Becher in den Sorten "Original" und "Salted Caramel", bei der der klassische Keks mit einer Meersalz-Karamell-Sauce verfeinert wurde. Zum anderen gibt es die Lotus Biscoff Eiscreme Sorte "Original", ummantelt mit echter belgischer Schokolade auch als Stick. Alle 3 Artikel sind ab sofort österreichweit bei Billa und Merkur erhältlich