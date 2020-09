Machland: Porridge zum Mitnehmen

Machland erweitert das Sortiment um den neuen "bio up&go" Squeezer Porridge in der Sorte Apfel-Banane-Ananas-Hafer.

Mit dem neuen Porridge aus dem "To-Go-Beutel" verspricht Machland einen einfachen, energiegeladenen Start in den Tag. Doch auch sonst kann der praktische, ungekühlt haltbare Snack in der wiederverschließbaren 100-g-Packung jederzeit ohne Löffel genossen werden.Parallel zum Roll-Out des Porridge wird auch das gesamte Squeezer-Sortiment (3 Sorten fruit&go, 6 Sorten bio fruit&go) mit einer mehrteiligen Online-Videokampagne beworben. Die modular produzierten Videos werden individuell ausgespielt und auf Basis von gesammelten Daten laufend angepasst und optimiert. Gestaltet wurden diese aus einem Mix von Realfilm und Animation.Seit dem heurigen Jahr fungieren übrigens die ehemaligen österreichischen Slalomrennläufer Reinfried Herbst und Manfred Pranger als Testimonials von Squeezer. Mit ihnen hat man laut Machland Partner gefunden, die "mit ihrem sportlichen Hintergrund und ihren Seminaren zum Thema Bewegung/Gesundheit ideal zu Squeezer passen und die Werte schnell, einfach, unterwegs und gesund ideal und authentisch vermitteln."Die Produkte unter der Marke "&go Squeezer" treten als eigenständige Marke auf – lediglich der Herstellernachweis von Machland ist auf der Verpackungsrückseite aufgedruckt. Im Efko-Konzern hat man sich dazu entschlossen, die Produktlinie der Genuss Plus Fruchtsnacks einzustellen und alle Squeeze-Produkte unter der Marke "&go Squeezer" zu vertreiben.Die Machland GmbH wurde im Jahr 1970 in Naarn in Oberösterreich gegründet und gehört seit 1982 zur Efko-Gruppe. Laut Eigenangabe ist Machland Marktführer in Österreich bei der Produktion von Fruchtmus im Quetschbeutel.