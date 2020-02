Manner: Süße Manner-News auf der ISM

Manner startet in das Jahr 2020 mit zahlreichen süßen Neuheiten.

Manner: Manner-Neuheiten 2020

Manner Das Dragee Keksi des Jahres 2020 in der Sorte Mandel-Honig 1/9 Teilen Manner Die 2020-Edition der beliebten Rum-Kokos von Casali punktet mit einem leichten Orangen-Geschmack. 2/9 Teilen Manner Knusper Müsli mit Schokobananen von Casali 3/9 Teilen Manner Knusper Müsli mit Dragee Keksi 4/9 Teilen Manner Die Victor Schmidt Austria Mozart Kugeln Mozartkugeln stammen ab sofort aus 100 % Fairtrade-zertifizierten Kakao. 5/9 Teilen Manner Manner Törtchen Schoko Brownie gibt es ab KW 17 auch im Handel 6/9 Teilen Manner Die erfolgreiche Promotion "Sag's mit Manner" geht auch 2020 weiter. 7/9 Teilen Manner Zu Ostern kommen die Manner-Osterriegel mit einer zarten Hülle aus Milchschokolade und Haselnusscremefüllung ins Regal. 8/9 Teilen Manner Ostertier ärgere dich nicht: Nachhaltig geht es auch mit der Verpackung der Ostertier-Figuren von Manner weiter, die als Brettspiel verwendet werden kann. 9/9 Teilen

Neben der neuen, modernen und user-freundlichen Homepage wartet das Traditionsunternehmen Manner heuer auch produktseitig mit gewohnt vielen Neuerungen auf. Dazu gehört auch das Dragee Keksi des Jahres in der Sorte Honig-Mandel, welches seit KW 3 die Variante Zartbitter-Himbeere schrittweise ablöst. Mediale Unterstützung gibt es von einer impactstarken Hörfunk-Kampagne sowie Online-Aktivitäten.Darüber hinaus präsentiert man bei Casali eine neue Limited Edition mit dem Geschmack fruchtiger Orangen und echtem Rum aus Zuckerrohr. Neu ist zudem auch, dass die bekannten Süßwarenmarken Casali Schoko-Bananen und Napoli Dragee Keksi ins Müsli-Regal einziehen und damit auch am Frühstückstisch Einzug halten. Nach dem Manner Knusper Müsli folgen in Kürze Casali Knusper Müsli und Napoli Dragee Keksi Knusper Müsli.Eine weitere Neuheit ist das beliebte Waffel-Törtchen in der Variante Schoko Brownie, das ab KW 17 in den Handel kommt. 2020 geht zudem die erfolgreiche Promotion "Sag's mit Manner" in die nächste Runde. Und auch zu Ostern dürfen sich Manner-Fans auch süße Neuheiten freuen.Alle Produkte bestehen zu 100 % aus nachhaltigem Kakao, nachdem der Süßwarenhersteller sein gesamtes Sortiment auf Fairtrade-zertifizierten Kakao umgestellt hat.