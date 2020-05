Ovomaltine steht seit Generationen für Schweizer Qualität und ist der perfekte Begleiter für den ganzen Tag.

Ovomaltine blickt bereits auf eine 115-jährige Geschichte zurück und ist bereits in mehr als 100 Ländern vertreten. Die Frühstücksrange von Ovomaltine sorgt bereits zum Frühstück für eine Extraportion Energie.Zum beliebten Ovomaltine Crunchy Müsli gesellt sich nun das neue Ovomaltine Müsli Plus, eine köstliche Kombination aus Knuspermüsli und Haferflocken. Mit 35 Prozent weniger Zucker als herkömmliche Knuspermüslis und 22% hochwertigem Protein hält das Müsli Plus nicht nur die Muskeln bei Laune, sondern auch den Hunger zwischendurch vom Leib. Das Eiweiß hingegen unterstützt den Aufbau und den Erhalt der Muskelmasse.

Der Brotaufstrich Ovomaltine Crunchy Cream enthielt bisher eine Mischung aus Raps- und Palmöl. Nun wird das Palmöl komplett durch Schweizer Rapsöl ersetzt. „Wir sind stolz darauf, dem Trend gerecht zu werden und den Brotaufstrich bei gleicher Schweizer Topqualität ohne Palmöl unseren österreichischen Konsumenten jetzt anbieten zu können. Die Konsumenten erwarten von Unternehmen Verantwortung zu übernehmen und auf ökologisch bedenkliche Rohstoffe zu verzichten.“, sagt CEO Andreas Nentwich, Geschäftsführer bei Maresi Austria GmbH.

Der neue Schokolade Riegel von Ovomaltine differenzieren sich durch die wiedererkennbare Crunchiness des Ovomaltine Granulats, welches mit feinster Schweizer Milchschokolade kombiniert wird. Konsumententests haben gezeigt, dass diese Crunchiness ein eindeutiges Differenzierungsmerkmal gegenüber bestehenden Schokoladenriegel ist.

Ovomaltine: Produktparade

