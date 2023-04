Maresi: Cheesecake zum Trinken

Maresi erweitert sein Ready-to-Drink-Portfolio um ein Bio-Milch-Mischgetränk in den Geschmacksrichtungen "Cheesecake", "Cocoa Brownie" und "Vanilla Scoop".

Aus biologischer Landwirtschaft und mit natürlichen Geschmacksaromen versehen sind die neuen Milch-Drinks "Milk & Love" von Maresi. Für den Gusto auf Vanille-Eis, Schoko Brownie oder einen Cheesecake genügt also künftig der Griff ins Kühl-Regal. Vielleicht erspart man sich damit ja auch die eine oder andere Kalorie.

Nentwich: "Alternative MIT Milch"

Bei der Verpackung legt das Unternehmen laut Eigenaussage Wert auf Nachhaltigkeit. So wird Milk&Love in der umweltschonenden CartoCan abgefüllt. Diese Verpackung besteht zu siebzig Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen und hat einen um ca. sechzig Prozent niedrigeren COFußabdruck als vergleichbare Dosen, heißt es. Das Design der Verpackung wurde gemeinsam mit der FH Burgenland in der Zielgruppe getestet und optimiert.