Maresi bringt die erfolgreiche US-Chipsmarke Cheetos in den heimischen Markt und stärkt damit sein Markenportfolio im Snackbereich.

Chips-Fans mit orangen Fingern

Maresi bringt die neue Chips-Marke des US-Snackherstellers Frito Lay in den beiden Sorten Sweet Chilli und Cheese nach Österreich.

Neben Bugles und Doritos gibt es offenbar noch weitere Marken mit starkem Potenzial für Österreich: Der Snackproduzent Frito Lay, der zu PepsiCo gehört, verfügt auch über die erfolgreiche US-Chipsmarke Cheetos, die Maresi nun in den Trendsorten Cheese und Crunchos Sweet Chili in die heimischen Supermarktregale bringt. Seit über 20 Jahren vertritt Maresi in Österreich die Marken Bugles und Doritos, die mittlerweile zu den Topsellern in der Kategorie gehören. Die Erfolgsgeschichte wird nun um ein neues Kapitel erweitert. Mit Cheetos bringt Maresi die am schnellsten wachsende Marke des US-Unternehmens auf den heimischen Markt. Vertreten in 44 Ländern generiert Cheetos weltweit einen Jahresumsatz von 3,4 Milliarden Dollar.Die Marke Cheetos steht dabei für Spaß und Genuss, Cheetos-Fans schätzen und wissen, dass die Mais-Snacks ihre Hände orange färben und lieben es, den "Cheetle" (Cheddar Käsestaub) genüsslich von ihren Fingern zu schlecken.