Mars Austria: Neues von Orbit, Snickers & Co.

Mars Austria lanciert neben der soften Kaugummi-Neuheit Orbit Refreshers und dem Snickers creamy Peanut Butter, auch Eis mit dem Geschmack seiner beliebtesten Riegel-Marken.

Mars Austria startet ins Jahr 2021 mit einigen Produktneuheiten von Orbit, Mars und Snickers. Ersterer fungiert ab sofort als neuer Blickfang an den Kassen der heimischen Supermärkte. Verpackt in der europaweit neuen Smoothiedose stechen die neuen und weichen Orbit Refreshers im Handel hervor und haben großes Potenzial, Neukäufer anzusprechen und in die Kategorie zu bringen. Laut dem Hersteller belegen zahlreiche Konsumententests, dass mehr als 80 Prozent der Tester vom Produkt begeistert sind und dieses als erfrischend empfinden.

Mars

Cremiger Genuss mit Snickers

Erweitert wird 2021 auch die Snickers-Produktfamilie. Zu dem Original-Riegel gesellte sich ja bereits der Snickers Crisp als dauerhafte Ergänzung. Nun folgt mit dem neuen und cremigen Snickers Creamy Geschmack eine weitere Neuheit. Mit Creamy werden Nussbutter-Fans in die Kategorie gelockt. Der neue Riegel enthält zwei kleinere Stücke pro Packung, womit Mars auch dem Konsumentenwunsch nach kleineren Verpackungen nachkommt. Wie Verkostungen zeigen, ist das Produkt sehr vielversprechend für den Handel: 94 Prozent der Konsumenten, die Snickers Creamy bereits probiert haben, sagen, sie würden es kaufen, darunter 79 Prozent, die selten und wenig Schokolade konsumieren.

Galerie: Riegel-Power im Tiefkühlregal

Mars 1/3 Teilen Mars 2/3 Teilen Mars 3/3 Teilen

Frostige Umsatzgarantie

Die Riegel-Klassiker Snickers, Mars und Bounty halten 2021 Einzug im Tiefkühlregal und machen auch als Eisriegel eine gute Figur. Ab KW 6 startet Mars mit der Auslieferung der jeweils im Sechserpack erhältlichen Eisvarianten. Mars Wrigley Eiscreme schafft mit der neuen Ergänzung zu den bestehenden Schokolade-Riegeln zusätzliche Kaufanreize und verspricht ein Umsatzplus von 21 Prozent in den heißen Sommermonaten. Die erfrischenden Eisriegel sollen bis zu 30 Prozent zusätzliche Käufer in die Kategorie bringen. Dass die neuen Eis-Riegel gut ankommen, würden Verkostungen belegen, demnach gaben zum Beispiel 74 Prozent an, dass ihnen der Snickers Ice Cream schmeckt.