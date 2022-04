Foodspring erweitert sein Whey-Proteinsortiment um die neue Variante Blueberry Cheesecake.

Seit Gründung von foodspring im Jahr 2013 hat das junge Unternehmen sein beliebtes Whey Protein bereits millionenfach in 39 Länder verkauft. Für das Molkenprotein der Mars-Tochter kommt ausschließlich Milch von mit Gras gefütterten Kühen aus Neuseeland zum Einsatz. Das Produkt enthält 69 Prozent Molkeproteinkonzentrat, ist ultragefiltert, kalt verarbeitet und reich an Aminosäurekomplexen BCAAs und EAAs. Außerdem setzt es auf 30 Prozent Molkeproteinisolat, das reich an Proteinen und Aminosäuren ist, jedoch weniger Kohlenhydrate, Zucker und Fette enthält. In Verbindung mit Sport verspricht Whey Protein daher einen schnelleren und effektiveren Muskelaufbau.