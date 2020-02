Double Chocolate Cashew und White Chocolate Almond: foodspring launcht zwei neue Protein Bars Extra Chocolate.

foodspring

Naschen ohne schlechtes Gewissen ist der Anspruch von foodspring. In diesem Sinne erweitert das Fitness Food Unternehmen sein Riegel-Sortiment um zwei neue Sorten. Doppel Chocolate Cashew besteht, wie der Name schon sagt, aus einer doppelten Portion Schokolade, verfeinert mit knackigen Cashewkernen, während White Chocolate Almond mit schonend gerösteten Mandeln, umhüllt von zartschmelzender, weißer Schokolade verführen will. Beide überzeugen mit 95 Prozent weniger Zucker und bis zu 5 mal mehr Protein als handelsübliche Schokoriegel. Zudem verzichten foodspring auf Palmöl.