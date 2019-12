Mautner Markhof: Essigmutter kaufen

Mautner Markhof bringt mit einem neuen Bio-Apfelessig erstmals eine Essigmutter auf den Markt.

Es kommt nicht oft vor, dass man von einer echten Innovation im Bereich der Nahrungsmittelindustrie berichten kann. Was Mautner Markhof nun auf den Markt bringt, kennen Konsumenten vielleicht von ihren Großmüttern: Pflege eine Essigmutter, und mach dir den Essig selber. So einen selbstgemachten Essig kann man nun kaufen.Der neue Bio-Apfelessig von Mautner Markhof basiert auf österreichischen Bio-Äpfeln, er ist nicht pasteurisiert und wird ungefiltert abgefüllt. Durch die schonende Herstellung bleiben die Essigmutter und die wertvollen Inhaltsstoffe des Naturprodukts erhalten. Die Essigmutter ist somit ein Qualitätskriterium für den naturbelassenen und unbehandelten Essig.Ab Jänner 2020 wird der Mautner-Markhof-Bio-Apfelessig im Handel erhältlich sein. Er ist in einer 0,5-l-Flasche abgefüllt und mit dem Vegan-Siegel ausgezeichnet.