Auch heuer bringt das Unternehmen sommerliche Abwechslung ins Getränkeregal. Die Sorten Mange, Limette Zitrone und Hugolunder sind ab April den ganzen Sommer über im Einzelhandel erhältlich.

2019 konnte die Nummer 2 am heimischen Sirup-Markt mit seinen Produkten ein wertmäßiges Wachstum von plus 8,6 Prozent verzeichnen. Nun bringt Mautner Markhof seine Sommersorten zurück ins Regal.Die drei Sorten Mango, Limette Zitrone und Hugolunder sind fei von Farb- und Konservierungsstoffen. In der praktischen 0,7 Liter Flasche sind die limitierten Produkte ab April den ganzen Sommer über im Handel erhältlich.