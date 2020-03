Die drei neuen Kartoffelprodukte gelingen in der Heißluftfritteuse im Handumdrehen.

McCain Foods: Airfryer Frites

McCain setzt auf eine Marktlücke: Obwohl die Nachfrage nach Airfryer-Produkten kontinuierlich steigt und auch Heißluftfritteusen vermehrt verfügbar sind, gibt es noch keine spezifischen Airfryer-Kartoffelprodukte in Österreich. Das ändert sich nun mit den drei Neuprodukten in der Tiefkühltruhe: Die knusprigen Airfryer Frites, die vielseitig einsetzbaren Airfryer Mini Rösti und die neuen Airfryer Mini Smiles. Die Zubereitung dauert in der Fritteuse nur zwischen sechs und neun Minuten. Alternativ kann die McCain Airfryer Range auch im Backrohr zubereitet werden.