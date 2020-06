Müller Skyr Craemig kommt pur sowie in vier fruchtigen Sorten ins Kühlregal.

Der neue Skyr Craemig der Molkerei Alois Müller punktet je nach Sorte mit 26,6 bis 30 Gramm Protein pro 350-g-Becher und ist in fünf Skyr-Varianten erhältlich. Dank seiner Extra-Portion Eiweiß unterstützen er laut Hersteller - in Verbindung mit einer abwechslungsreichen Ernährung - den Aufbau der Muskulatur. Die Sorte Pur eignet sich vor allem fürs Frühstück in Kombination mit Früchten oder Müsli sowie zum Kochen. Die vier fruchtigen Sorten Müller Skyr Craemig Vanille, Erdbeere, Himbeere und Heidelbeere kombinieren den gewohnten Skyr-Geschmack mit Früchten und eignen sich als Snack für Zwischendurch oder zum Frühstück.