Molkerei Alois Müller: Kefir trifft Ayran

Müller Milch launcht ein neues Ayran sowie neue Kefir-Drinks in vier fruchtigen Geschmacksrichtungen.

Die bayrische Molkerei Alois Müller präsentiert ihre neuen, ab Mai erhältlichen Müller Ayran und Müller Kalinka Kefir Frucht. Ersteres besteht traditionell zur Gänze aus nur drei Zutaten: Joghurt, Wasser und Salz und verzichtet selbstredend auf Aromen, Farb- und Zusatzstoffe. Bereits die Verpackung inszeniert das salzige Joghurtgetränk frisch und klar. Die wiederverschließbare 500-ml-Flasche präsentiert sich zweisprachig im deutsch-türkischen Design.

Für alle, die den Müller Kalinka Kefir mögen, bringt die Molkerei nun den neuen Müller Kalinka fettarmer Kefir mild mit Frucht in der Flasche heraus. Das Produkt ist in den den vier Geschmacksrichtungen Himbeere, Erdbeere, Orange und Zitrone erhältlich und punktet mit dem Mix aus Kefir-Geschmack und natürlicher Fruchtabrundung. Die Produkte sind laut Unternehmensangaben fettarm, von Natur aus reich an Protein und zu 100 Prozent natürlich. Kalinka Kefir mild mit Frucht kommt ohne Aromen, Farbstoffe und Zusatzstoffe aus.



