Kater Tom und Maus Jerry gönnen sich keine Verschnaufpause und mischen den Müller Joghurt mit der Ecke bei ihrer rasanten Verfolgungsjagd lecker auf.

Passend zur neuen Promotion, setzt die Molkerei Alois Müller auch das Verpackungs- und Becher-Design mit neuen Orten in Szene. Das bekannte Zeichentrick-Duo setzt seine Abenteuer jüngst auf dem Sportplatz oder als Zauberer auf der Bühne fort. Dabei dürfen auch die beliebten Sorten des Müller-Joghurts mit der Ecke nicht fehlen: In der Variante "Müller Joghurt mit der Ecke Tom und Jerry Bunte Schokobälle" lassen sich farbenfrohe Schokobälle in cremigen Joghurt mit Vanillegeschmack rühren. Die Sorte "Müller Joghurt mit der Ecke Tom und Jerry Zaubersterne" zaubert indes knusprige Sterne in den Joghurt.

Die beiden Sorten ersetzen die weihnachtlichen Varianten Müller Joghurt mit der Ecke Tom und Jerry Schoko-Knusper-Rentiere und Tom und Jerry Bunte Schoko-Weihnachtskugeln.