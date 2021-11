Mona Naturprodukte: Joyas jüngster Streich

Unter der Produktlinie "Dream & Joya" präsentiert Mona Naturprodukte gleich vier neue vegane Drinks.

Joya startete mit zahlreichen Neuheiten in den Herbst, die eine Alternative zu herkömmlichen Milchprodukten bieten. Immerhin erfreuen sich pflanzliche Milchalternativen wachsender Beliebtheit und sind mit einem Wachstum von plus 57 Prozent die am stärksten wachsende Kategorie bei Non-Dairy Drinks (Nielsen, LEH exkl. H/L, MAT 06/21). "Wir sehen einen großen Trend zu Produkten, die einen deutlichen Mehrwert bieten. Sei es durch Protein- oder Vitaminanreicherung oder durch spezielle Eigenschaften wie etwa unsere Barista Drinks, die hervorragenden Milchschaum erzeugen", erklärt Wolfgang Goldenitsch, CEO bei Mona Naturprodukte. Diesem Trend kommt das Unternehmen daher mit vier neuen Produkten nach.Mit dem Frischen Mandel Barista bringt Joya den nach eigenen Angaben ersten pflanzlichen Drink für das Kühlregal in Barista Qualität auf den Markt. Der frische Mandel Barista eignet sich zum Schäumen und zaubert einen cremigen Schaum in jede Kaffee-Kreation. Ohne Zucker und mit nur 20kcal/100ml spricht er die wachsende Zielgruppe jener an, die pflanzenbasierte Produkte bevorzugen und Wert auf bewusste Ernährung legen.Der Dream & Joya Hafer Barista zählt laut Unternehmensangaben von Beginn an zu den Top-Sellern. Mit einem Plus von 66,7 Prozent ist Hafer das am stärksten wachsende Segment bei pflanzlichen Drinks (Nielsen LEH+DFH inkl. H/L 06/2021). Nun gibt es den Hafer Barista auch aus kontrolliert biologischem Anbau, ohne Soja und zugesetzten Zucker.Mit dem Dream & Joya Kokos Drink Protein erweitert der Hersteller seine High-Protein-Range um eine weitere Sorte, die erfrischend schmeckt und jedem Smoothie das gewisse Extra verleiht, so das Versprechen. Die Neuheit eignet sich darüber hinaus zum Kochen und Backen oder zum Herstellen von pflanzlichen Shakes. Und das Ganze mit einer Ladung Proteine versehen, dafür gänzlich ohne Zucker. Das proteinreiche Produkt ist zudem vegan, laktose- und glutenfrei.Neuzuwachs gibt es außerdem bei den pflanzlichen Kochcremen dank des neuen Dream & Joya Mandel Cuisine. Das Produkt soll sich gekühlt im Handumdrehen aufschlagen lassen und damit ein luftiges Topping zum Dessert oder für den Kaffee herstellen. Es eignet sich zudem auch zum Kochen, Backen oder zum Verfeinern von Suppen und Soßen. Die pflanzliche Mandel Cuisine ist laktosefrei, enthält 0 Prozent Zucker und ist frei von Soja und Gluten.