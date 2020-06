Die Verpackungsumstellung tritt im Jahr 2022 in Kraft.

In Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Berry Global, das auf die Herstellung von Verpackungen mit recyceltem Kunststoff spezialisiert ist, wird Mondelez International ab dem Jahr 2022 die in Europa erhältlichen Becher des Philadelphia-Frischkäses auf eine umweltfreundliche Variante umstellen. "Philadelphias geplante Verwendung von recyceltem Material ist ein wichtiger Schritt zur Eindämmung dieses Abfalls und unterstützt gleichzeitig ein geschlossenes Kreislaufsystem", betont Vince Gruber, Executive Vice President und President Europa von Mondelez International. In den eigenen Unternehmenszielen hat sich die Firma freiwillig dazu verpflichtet, fünf Prozent recyceltes Material in allen Kunststoffverpackungen zu verwenden.