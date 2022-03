Milka

Auch in diesem Jahr werden die Milka Pralinés so richtig herausgeputzt: Die Praliné-Packung in neuem Design und limitierter Auflage ist ab sofort mit integrierter Grußkartenfunktion und in zarten Pastelltönen erhältlich.

"Es sind die kleinen Gesten im Leben, die meist die größte Wirkung haben", weiß Nina Mahnik, Marketing Managerin von Mondelez Österreich. Ab sofort sind die Milka Pralinés nämlich in ansprechenden Muttertags- und Vatertagsdesigns erhältlich. Mit der Grußkartenfunktion können gleichzeitig liebe Worte verschriftlicht und Mama und Papa mitgeteilt werden.





In diesem Jahr setzt der Schokoladenhersteller auf Designs in Herz- und Blumenform in den Geschmacksrichtungen Erdbeer-, Milch- und Haselnusscrème mit drei verschiedenen Botschaften. Zum Muttertag am 8. Mai heißt es "Liebste Mama", "Beste Mama" oder "Danke Mama". Für Papas, die am 12. Juni geehrt werden, prangen Botschaften wie "Danke Papa", für den "besten Papa" oder den "coolsten Papa" von den neu designten Packungen.

In diesem Jahr setzt der Schokoladenhersteller auf Designs in Herz- und Blumenform in den Geschmacksrichtungen Erdbeer-, Milch- und Haselnusscrème mit drei verschiedenen Botschaften. Zum Muttertag am 8. Mai heißt es "Liebste Mama", "Beste Mama" oder "Danke Mama". Für Papas, die am 12. Juni geehrt werden, prangen Botschaften wie "Danke Papa", für den "besten Papa" oder den "coolsten Papa" von den neu designten Packungen.