Milka bringt zahlreiche neue Saisonprodukte auf den Markt und präsentiert auch die Milka Pralinés im neuen Look.

Alle Jahre wieder schafft es Milka, mit dem bunten Weihnachtssortiment die Aufmerksamkeit der Kunden am POS zu erregen. Heuer soll es daher nicht anders sein. Dafür werden unter anderem die festlichen Milka Weihnachtskugeln Alpenmilch (100 g) in edler Optik in Gold, Silber und Lila sorgen und glanzvolle Akzente auf den Weihnachtstellern setzen. Zudem bringt die Mondelez-Marke dieses Jahr eine neue weihnachtliche Geschmacksrichtung auf den Markt: Alpenmilch Schokolade mit Lebkuchen-Geschmack. Alle, die den Geschmack von Alpenmilch-Schokolade mit mehr Kakao bevorzugen, können sich auf einen neuen Dark Milk Weihnachtsmann freuen: den Weihnachtsmann Milka Dark Milk Nuss (100 g). Außerdem vereint Milka dieses Jahr Dark Milk mit Marzipan Crème in den Milka Feine Kugeln Dark Milka Marzipan Crème (100 g). Die weihnachtlich-roten Kugeln sind nicht nur dekorativ, sondern eignen sich auch zum Naschen und Teilen. Für die Kinder ab drei Jahren gibt es Spielspaß und Abwechslung mit dem Milka Geschenkidee Puzzle und Choco Mix Weihnachten (124 g), der ein Puzzle aus 42 Teilen mit einem stimmungsvollen Weihnachtsmotiv enthält. Für junge Familien mit Kindern und für Sammler ist der neu designte Milka Weihnachtsbecher (99 g) ein attraktives Geschenk unterm Weihnachtsbaum, zum Nikolaustag oder als Mitbringsel. Er enthält insgesamt vier zarte Milka Weihnachtsleckereien.

Galerie: Milka Neuheiten

Mondelez International 1/9 Teilen Mondelez International 2/9 Teilen Mondelez International 3/9 Teilen Mondelez International 4/9 Teilen Mondelez International 5/9 Teilen Mondelez International 6/9 Teilen Mondelez International 7/9 Teilen Mondelez International 8/9 Teilen Mondelez International 9/9 Teilen

Milka Pralinés im neuen Design

Die beliebten Milka Pralinés bringen ganz nach dem Motto "sags mit Milka" sechs aussagekräftige Botschaft auf den Punkt. Seit Oktober sind die Milka Pralinés mit neuem, modernen Design österreichweit im Handel erhältlich: mit smarter Verpackung, die im Handumdrehen zur Grußkarte wird. Sie lässt sich nun nämlich aufklappen, reinschreiben und wiederverschließen.