Milka hat auch für das diesjährige Osterfest zahlreiche Geschenkideen vorbereitet, wie den Schmunzelhasen in der neuen Sorte Milka Dark Milk und Mirabell Echte Salzburger Mozartkugeln in speziellen Oster-Editionen.

Der Milka Schmunzelhase versüßt das Osterfest nun schon seit vielen Jahren. Heuer bekommt er mit der neuen Sorte Milka Dark Milk mit dunkler Schokolade zusätzliche Verstärkung, die vor allem erwachsene Schokofans ansprechen dürfte. Sie gibt es als Milka Feine Eier Dark Milk und Milka Feine Eier Dark Milk Kakao Mandel Crème.

Für die traditionelle Ostereiersuche hat Milka einen süßen Produktmix im Osterkorb-Design im Sortiment, mit einer bunten Vielfalt an Milka Oster-Eiern, Milka Mini Eggs sowie Wegweisern auf der Verpackungsrückseite, die zur Eiersuche eingesetzt werden können. Heuer ebenfalls im Fokus stehen zudem die Osternester von Milka, Oreo und Toblerone.

Erwachsene Schokofans will der Süßwarenriese unter anderem mit neuen Geschenkideen ansprechen, wie dem Milka Pralinen Osterpräsent mit fünf Sorten Milka Zarte Momente Pralinen: Toffee Ganznuss, Ganze Haselnüsse, Caramel, Alpenmilch und Oreo. Zum Verschenken bietet sich aber auch das neue Toblerone Osterpräsent in zwei Größen an, das mit Toblerone Tinys in den Geschmacksrichtungen Milch, Dunkel und Weiß, gefüllt ist. Zarte Milka Ostergrüße stecken auch im neuen Milka Pralinen Osterei.

2021 feiert Mirabell Echte Salzburger Mozartkugeln in speziellen Oster-Editionen Premiere. Der Mirabell Osterhase ist mit einem Assortiment aus "Echte Salzburger Mozartkugeln" und "Echte Salzburger Mozarttaler" von Mirabell gefüllt.





Galerie: Osternews von Milka, Toblerone und Mirabell