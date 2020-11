Die österreichische Traditionsmarke präsentiert sich dreimal im weihnachtlichen Verpackungsdesign.

Nicht nur für Touristen sind die Mozartkugel eine beliebte Nascherei, auch die Österreicher greifen gerne ab und an zur Traditions-Praline. Mirabell überrascht daher zum diesjährigen Weihnachtsfest mit neuem Design. Die Salzburger Mozartkugeln und Mozarttaler sind ab sofort als festlicher Tannenbaum, stimmungsvolle Geschenkverpackung mit Sichtfenster in Sternform und in einer eleganten Dekokugel im Süßwaren-Regal zu finden - egal ob zum selber naschen oder als besonderes Mitbringsel.Mit dem Launch der dreiteiligen Weihnachtsedition möchte Mirabell auf die Bedürfnisse der Konsumenten reagieren, die insbesondere um die Feiertage vermehrt zu Produkten und Verpackungen im saisonalen Design greifen. Interessant dabei ist, dass laut einer Kantar-Studie aus dem Jahr 2018 fast 70 Prozent der Schokolade für Erwachsene bestimmt ist. An der Spitze der beliebtesten Süßigkeiten stehen Pralinen – sie machen rund 21 Prozent aller Käufe aus und zählen daher zu den Bestsellern im Advent.