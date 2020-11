Moët Hennessy: Prickelnde Geschenks-Editions

Moët Hennessy liefert mit exklusiven Geschenksets und feierlichen Limited Editions Inspirationen für das passende Feiertags-Präsent oder Mitbringsel.

Mit ausgewählten Champagner Editionen und prickelnden Raritäten gibt der Spirituosenhersteller Moët Hennessy eine Vielzahl an besonderen Geschenks-Packages. Eine davon ist die "Specially Yours"-Edition: Ob als persönliche Nachricht oder als dekorative Aufbewahrungsbox – die limitierte Variante bietet viele kreative Möglichkeiten für ein persönliches Präsent. Die Boxen können gleichzeitig als Kühler verwendet werden und sorgen dafür, dass der Moët & Chandon Champagner immer die perfekte Temperatur behält.



Eine weitere Limited Edition, die unterm Weihnachtsbaum eine gute Figur macht, ist "Tie your wish". Ein filigranes silbernes Geschenkband in Form eines Weihnachtsbaums ziert seine edle Aufmachung.

Die Marke Veuve Clicquot beigeistert auch in diesem Jahr mit der Limited Edition Geschenkbox Comet Box und einer funkelndenden Verpackung, die stilisierte Kometen trägt.