Multikraft: Kurkuma für das Immunsystem

Multikraft bringt unter der Markt Manju Nahrungsergänzungsmittel zur Stärkung des Immunsystems auf den Markt.

Das Superfood Kurkuma, auch als gelber Ingwer bekannt, ist bereits längst in unseren Küchen als Gewürz angekommen. Dass es aber weitaus mehr kann, als Speisen zu verfeinern, ist ebenfalls allseits bekannt. Das darin enthaltene Curcumin kann etwa Entzündungen hemmen, die Verdauung anregen und hilft bei Arthrosebeschwerden. In Fernost wird Kurkuma auch fermentiert. Durch die Zugabe von Bakterien oder Pilzen wird die Aufnahme wertvoller Inhaltsstoffe für den Körper leichter gemacht. Diese Eigenschaften macht sich auch Multikraft für die Herstellung ihrer Manju-Produkte zunutze und bringt ein Nahrungsergänzungsmittel heraus, dass das Immunsystem stärken soll. Die Manju Kurkuma Tabletten verfügen laut dem Hersteller über antioxidative Eigenschaften, enthalten natürliche Mineralien, Spurenelemente und Ballaststoffe. Die naturbelassenen Inhaltsstoffe unterstützen dabei die Leber bei der Entgiftung und tragen zur Zellerneuerung bei. Manju fermentierter Herbst-Kurkuma enthält deshalb rund zwölfmal so viel an natürlichem Curcumin wie Frühlings-Kurkuma.

Ebenfalls neu im Sortiment ist auch Manju Coral Calcium mit Vitamin D und K, das unter anderem Pulver aus der Sango-Meereskoralle enthält, deren Verhältnis von Magnesium und Calcium Multikraft zufolge gut für die menschlichen Knochen ist. Darüber hinaus enthalten die Tabletten Eisen, Silizium, Chrom oder Schwefel und können bei der Entsäuerung des Körpers unterstützen.

Erhältlich sind die Nahrungsergänzungsmittel bei ausgewählten Händlern und im Onlineshop unter www.multikraft.com