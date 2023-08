Der schwedische Süßwarenhersteller N!ck's feiert nicht nur drei neue Riegel in Österreich, sondern auch den Einzug seiner Produkte in die Bipa Regale.

Bis vor Kurzem gab es die zuckerfreien N!ck's Riegel nur bei dm. Doch ab sofort sind diese auch bei Bipa zu finden. Neben "peanuts n' fudge", einem Schokoriegel mit Erdnüssen und Karamell, und "coconut", einem Kokos-Riegel mit Schokolade, kommen nun drei neue Produkte auf den österreichischen Markt.N!ck's Nut Bar Almond Crunch ist ein knuspriger Mandelriegel mit einer Schokoladenschicht. Der Riegel ist vegan und eignet sich für Low-Carb- und Keto-Diäten. Zudem ist er für Menschen mit Diabetes geeignet.Diese knusprige Schokoladen-Proteinwaffel ist mit Vitaminen und probiotischen Ballaststoffen angereichert. Der Riegel enthält 25 Prozent Eiweiß, was 10 Gramm pro Riegel entspricht. Auch Diabetiker können den Riegel sorgenfrei genießen.Hierunter verbirgt sich ein köstlicher Proteinwaffelriegel, der von leckerer Vollmilchschokolade umhüllt ist. Er enthält sogar 30 Prozent Eiweiß aus Milchproteinen, also 12 Gramm pro Riegel. Der Riegel enthält von Natur aus Zucker.

Alle drei Riegel eignen sich für eine kohlenhydratarme oder Keto-Ernährung. Da sie glutenfrei sind, können sie auch Menschen mit Zöliakie genießen. Die Riegel sind alle ohne Zuckerzusatz und so blutzuckerneutral wie möglich produziert. Zudem verzichtet das Unternehmen auf Palmöl.Die Riegel umfassen jeweils 40 Gramm und sind für alle Schokoladen-Liebhaber gedacht, die gleichzeitig genießen und sich wohlfühlen wollen. Sie werden in etwa 200 Bipa-Filialen in Österreich zu kaufen sein.