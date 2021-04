Nespresso: Kaffeegenuss next Level

Nespresso Österreich präsentiert mit Vertuo das nächste Kapitel im Kapsel-Kaffeegenuss.

Mit Vertuo führt Nespresso nach jahrelanger Forschungs- und Entwicklungsarbeit ein gänzlich neues Kaffeesystem mit einzigartiger Centrifusion-Technologie und eigens dafür kreierten Kaffeekapseln ein. Das System scannt den Barcode der jeweiligen Kapsel, erkennt dadurch automatisch die zu brühende Kaffeesorte und passt die Extraktionsparameter entsprechend an. Durch die optimal abgestimmten Vorbrühzeiten und variablen Drehgeschwindigkeiten der Brühkammer wird eine besonders gleichmäßige Brühqualität ermöglicht, die auf Knopfdruck Kaffee der Sonderklasse entstehen lässt - heißt es aus dem Unternehmen. Jede Vertuo Maschine kann Kaffee in unterschiedlichen Tassengrößen zubereiten: Carafe (535ml), Mug (230ml), Gran Lungo (150ml), Double Espresso (80ml) und Espresso (40ml).

Michael Ilsanker, Coffee Ambassador bei Nespresso Österreich erklärt: "Mit der Einführung von Vertuo in Österreich setzen wir neue Maßstäbe für Kaffeegenuss. Wir gehen damit auch auf den Trend zu größeren Tassen ein - durch die breite Auswahl an Sorten und Größen ist für jeden etwas dabei, sei es ein kurzer Espresso oder gleich eine ganze Karaffe zum gemeinsamen Genuss am Morgen. Vertuo verbindet unsere unangefochtene Kaffeeexpertise mit bahnbrechender Innovation und individualisierbarer Vielfalt."

