Wie bereits in den Vorjahren bringt Nespresso auch heuer wieder zwei eigens für den sommerlichen Genuss mit Eiswürfeln entwickelte Kaffeekreationen auf den Markt.

Die neuen Seasonal Edition Kaffees "Freddo Delicato" (besticht mit fruchtigen Noten von kenianischem Kaffee) und "Freddo Intenso" (setzt auf vollmundige, intensive Arabica-Bohnen aus Südamerika und Indonesien) aus dem Barista Creations-Portfolio werden Kaffeefans auch in den kommenden Jahren die heiße Jahreszeit versüßen - das kündigt der Kapselkaffee-Marktführer bereits heuer an.

Beide Kaffeevarietäten lassen sich eisgekühlt sowohl als schwarzer Kaffee als auch mit Milch zubereitet genießen. Der Fokus bei der Entwicklung lag auf dem idealen Zusammenspiel von Kaffee und Eiswürfeln, weshalb die Röst- und Mahlparameter für das beste Geschmackserlebnis für jeden Blend eigens konzipiert wurden.

„Die Nespresso Barista Creations For Ice Varietäten sind das Ergebnis jahrelanger Forschung, mit dem Ziel maximale Kaffeearomen und Erfrischung für die Kreation von Iced Coffees zu schaffen. Ein eisgekühltes Kaffeerezept sorgt für Abkühlung an heißen Sommertagen. Mit unseren einzigartigen Blends lassen sich ganz einfach sommerliche Kaffeekreationen und -cocktails zubereiten“, so Michael Ilsanker, Coffee Ambassador von Nespresso Österreich.

Die beiden Neuheiten sind ab sofort bis zum Ende des Sommers zum Preis von EUR 4,70 pro Schleife in allen Nespresso Boutiquen (ausgenommen Nespresso Cube), telefonisch unter 0800 21 62 51 (gebührenfrei) sowie online auf www.nespresso.com erhältlich.