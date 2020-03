Nestlé: Authentischer Asia Genuss

Mit neuen asiatischen Nudelgerichten im Becher erweitert die Marke ihre erfolgreiche Maggi Magic Asia Range.

Die "Saucy Noodle" Instant-Becher zeichnen sich durch unkomplizierte Zubereitung aus: Einfach die Cups mit heißem Wasser aufgießen, umrühren und die Nudeln in einer honigartigen Sauce genießen. Abgießen ist dabei nicht nötig. Die Gerichte eignen sich besonders für eine kurze Pause und sind in den Geschmacksrichtungen "Sweet Chili mit süß-scharfer Sauce", "Teriyaki mit typisch würziger Sauce" und "Sesame Chicken mit milder Sesame-Sauce" verfügbar.Das Segment Asia konnte laut Nielsen im Jahr 2019 um weitere 21 Prozent zulegen. Marktführer Maggi treibt das Wachstum mit den Instant-Bechern weiter an. Praktische 1-Portionslösungen sind unter den Konsumenten sehr gefragt und lassen die Umsätze des Snacks-Marktes in die Höhe schnellen.