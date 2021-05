1

BEBA Bio - Unsere ganze Expertise in Bio-Qualität

Biologische Produkte erfreuen sich in Österreich weiterhin großer Beliebtheit: Laut Agrarmarkt Austria wuchsen im Jahr 2020 die Ausgaben pro Haushalt für Bio-Produkte um ca. 23 Prozent auf über 190 Euro. Bereits im März brachte Nestlé den seit Generationen beliebten Instant Kakao NESQUIK erstmals in einer Bio-Variante auf den Markt.Dass Bio-Qualität auch ein wichtiges Anliegen für viele Eltern ist, zeigt der wachsende Bio-Markt im Bereich der Säuglingsmilch, der von 2019 auf 2020 um 11% gestiegen ist. Mit BEBA Bio kommt Nestlé dieser Konsumentennachfrage nach.BEBA kann Erfahrung und Wissen aus 150 Jahren Muttermilchforschung vorweisen. Diese fließen in die sorgfältige Entwicklung aller Säuglingsnahrungs-Produkte ein, und ist nun auch in Bio-Qualität erhältlich. Produziert werden die BEBA Bio Produkte im Schweizer Konolfingen aus Schweizer Bio-Milch und landwirtschaftlich erzeugten Zutaten von Bio-Bauernhöfen. BEBA Bio ist außerdem ein patentiertes Produkt mit der Milchsäurekultur L. reuteri – exklusiv unter der Lizenz von Bio Gaia, dem schwedischen Weltmarktführer für Nahrungsergänzungsmittel mit Probiotika.