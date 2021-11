Nestlé: Bio im Suppentopf

Nestlé

Maggi bringt vier Suppen-Geschmackserlebnisse in Bio-Qualität auf den Markt: Bio Tomaten-Cremesuppe, Bio Kartoffel-Cremesuppe, Bio Gemüse-Cremesuppe und Bio Hühner-Suppe.

Nestlé reagiert mit Maggi auf die steigende Nachfrage der Österreicher nach Bio und will mit vier Suppentöpfen in Bio-Qualität für Abwechslung im Suppentopf sorgen. Sonnengereifte Tomaten und ausgewählte Kräuter kommen in die "Maggi Bio Tomaten-Cremesuppe", Kartoffeln und ausgewählte Gewürze in die Maggi Bio Kartoffel-Cremesuppe". Cremig und Veggie ist die "Maggi Bio Gemüse-Cremesuppe" mit verschiedenen Gemüsesorten wie Kürbis, Karotte oder Tomate. Die klassische "Maggi Bio Hühner-Suppe" mit Huhn aus ökologischer Landwirtschaft, Karotten, Lauchstückchen und Nudeln rundet das Sortiment ab. Alle Suppen versprechen natürliche Zutaten, kommen ohne Palmfett aus und tragen den Nutri-Score B auf der Verpackung.